BOTAŞ'ın 2018 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı değişti

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2018 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı 1 milyar 114 milyon 648 bin lira olarak değiştirildi.

Konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce EPDK'nın BOTAŞ'ın ulusal iletim şebekesi yatırım programının onaylanması için aldığı kurul kararında 1 milyar 126 milyon 164 bin lira olarak belirlediği 2018 yılı iletim şebekesi yatırım tavanı tutarı 1 milyar 114 milyon 648 bin lira olarak değiştirildi.