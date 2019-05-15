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BOTAŞ'ın iletim şebekesi yatırım tavanı onaylandı

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2019 iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 643 milyon 748 bin lira olarak onaylandı.EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin...

BOTAŞ'ın iletim şebekesi yatırım tavanı onaylandı
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ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2019 iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 643 milyon 748 bin lira olarak onaylandı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın transit doğal gaz iletimi dahil, 2019 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı onaylanarak, 2019 iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 643 milyon 748 bin lira olarak belirlendi.

BOTAŞ, yıl içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

Ayrıca, şirket tarafından uygulanacak 2019 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik kurul onayına tabi olacak.

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