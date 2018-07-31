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"BOTAŞ'ın zam kararını ivedilikle gözden geçirmesini talep ediyoruz"

- İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: - "Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz, zorlu ve rekabetçi iç ve dış koşullara karşı fedakarca mücadele verirken, enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır" - "BOTAŞ'ın, her açıdan rasyonel olmayan bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini, sanayimiz ve sanayicimiz adına talep ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yaptığı yüzde 49,5'lik zamma ilişkin, "Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz, zorlu ve rekabetçi iç ve dış koşullara karşı fedakarca mücadele verirken, enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, BOTAŞ’ın, her açıdan rasyonel olmayan bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini, sanayi ve sanayici adına talep ettiklerini bildirdi.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, BOTAŞ’ın elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ağustos 2018’den geçerli olmak üzere yüzde 49,5 gibi çok ağır bir zam yapmasını, üretim hayatı ve sanayi açısından alınmış çok talihsiz bir karar olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz, zorlu ve rekabetçi iç ve dış koşullara karşı fedakarca mücadele verirken enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır.

Gelecek hedefleri çok büyük olan Türkiye’nin bu hedeflerine ulaşmasının yolu üretim ekonomisini güçlendirmekten, üretim hayatımızı öngörülebilir kılmaktan geçmektedir. Öngörülebilir bir üretim hayatına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde BOTAŞ’ın paydaşlarına haber vermeden, ön bir duyuru yapmadan, adeta keyfiyeti çağrıştıran, çağdaş yönetişim anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımla aldığı bu baskın zam kararı, ekonomik gerçeklerimizle bağdaşmadığı kadar, akıl ve vicdanla da uyuşmamaktadır. BOTAŞ'ın, her açıdan rasyonel olmayan bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini, sanayimiz ve sanayicimiz adına talep ediyoruz."


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