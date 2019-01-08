ANKARA (AA) - Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), bugün bir gazetede yer alan "BOTAŞ'ın fiyat hesabını dış hava sıcaklığı 15 derece olacak şekilde ayarladığı, sıcaklıkların düşmesiyle doğal gaza yapılan indirimin beklentiyi karşılamadığı" ifadesinin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin doğal gaz toptan satış fiyatlarının ÖTV ve KDV hariç olmak üzere belirlendiği hatırlatıldı.

BOTAŞ'ın 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere konut kullanıcılarıyla küçük ve orta ölçekli işletmeciler için satış fiyatlarında yüzde 10'luk indirim yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, söz konusu tüketiciler için 2018 Aralık ayı doğal gaz satış fiyatı metreküp başına 0,988904 lira (ÖTV ve KDV hariç) iken yapılan yüzde 10 indirim ile 2019 Ocak ayı doğal gaz satış fiyatı metreküp başına 0,890014 lira (ÖTV ve KDV hariç) olarak uygulanmaya başlanmıştır. Kurumsal internet sitemizde yayınlanan tarifelerimizde söz konusu müşteri grupları için %10’luk indirimin yapıldığı açıkça görülmektedir. Söz konusu gazetenin 8 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 'BOTAŞ'ın fiyat hesabını dış hava sıcaklığı 15 derece olacak şekilde ayarladığı, sıcaklıkların düşmesiyle doğal gaza yapılan indirimin beklentiyi karşılamadığı' ifadesi gerçek dışıdır."

Açıklamada, konut kullanıcıları da dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelere doğal gaz satışının BOTAŞ tarafından değil, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans almış dağıtım şirketleri tarafından yapıldığının altı çizildi.

BOTAŞ'ın bu dağıtım şirketlerine doğal gaz satışı yaptığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buna ilişkin ölçüm ve faturalandırma işlemleri EPDK’nin 31 Aralık 2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde yapılmaktadır. Bu tebliğe göre, kuruluşumuz tarafından doğal gazın ölçüm ve faturalandırma işlemleri için gazın basınç, sıcaklık ve ısıl değeri anlık olarak ölçülerek, tebliğde yer alan usul ve esaslar kapsamında doğal gaz satış miktarı enerji miktarı olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplama sonucu doğal gazın miktarının belirlenmesinde ve fiyatlandırmasında dış hava sıcaklığının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kamuoyunun bu gibi gerçek dışı iddialarla yanıltılmaması için bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur."