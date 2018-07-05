Boydak yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüdü

KAYSERİ (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,41 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ertekin, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holdinge ait fabrikada düzenlediği toplantıda, bu yılın ilk 6 aylık hedef büyüme rakamını yüzde 7 olarak açıkladıklarını aktardı.

Yılın ilk 6 ayında büyüme rakamlarının yüzde 7,41 olduğunu belirten Ertekin, şunları kaydetti:

"2017'nin ilk 6 ayında ciromuz 4,3 milyar liraydı. 2018'in ilk 6 ayında 4,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 2018 hedef ciro beklentimiz 9,7 milyar lira. 2018 yılı ihracat beklentimiz 420 milyon dolar. 2017 yılında 11,5 milyon lira Ar-Ge bütçemiz vardı. 2018 Ar-Ge hedefimiz 17,1 milyon liraydı. 2018'in ilk çeyreğinde bu rakamın 7 milyon lirasını harcadık. 2018 yılında bugüne kadar 72 milyon liralık yatırım yaptık."

Ertekin ayrıca Boydak Holding'in 140 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında yer aldığını vurguladı.

Boyteks Tekstil şirketinin Kayseri'nin en çok ihracat yapan şirketi olduğunu anlatan Ertekin, "Dünyada üzerinde yatılan her 10 yataktan birinde Kayseri Boyteks Tekstil tesislerinde üretilen yatak kumaşı kullanılıyor." dedi.

Boyteks Tekstil'in her yıl kendisine ait üç patenti tescil ettirdiğini aktaran Ertekin, kan dolaşımını hızlandıran, mıknatıslı, balık pullarından yaşlanmayı engelleyici yatak kumaşı yaptıklarını ifade etti.

- "Son 13 ayda 200 milyon dolar borç ödedik"

Ertekin, 2014 yılında İstikbal, Mondi, Bellona olarak bin 480 mağazaları olduğunu, bu rakamı 2018 yılı ilk çeyreğinde bin 530'a taşıdıklarını bildirdi.

Boydak ile ilgili kurumun zarara uğratıldığı iddialarına yanıt veren Ertekin, konuşmasına şöyle devam etti:

"TMSF olarak burayı teslim aldığımızda 145 milyon dolar banka hesaplarımızda paramız vardı. Bu rakam bugün 77 milyon dolara indi. Biz son 13 ayda 200 milyon dolar borç ödedik. Biz bazılarının hayalini kuramayacağı şirketin yönetimini gerçekleştiriyoruz. Mali tablolar ortada. İstediğiniz bağımsız denetçiyi getirin. 50 bin laf söylendi, panik havası olmasın diye bir şey demedik. Bu şirket çok iyi yönetiliyor."

Boydak'ın satılıp, satılmayacağıyla ilgili soruyu da cevaplayan Ertekin, "Biz burada kayyum olarak bulunuyoruz. Kimin malını satıyorsunuz? Devlet bize dedi ki 'Ben bir karar vereceğim. Ben o kararı verene kadar, bu malın sevk ve idaresini sen yapacaksın.' dedi. Yerel mahkemenin kararı bile açıklanmadı. İç yargı yollarının tamamı bile tükenmeden böyle bir şeyin gündeme gelmesi düşünülemez." ifadelerini kullandı.