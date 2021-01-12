Böyle büyüme görülmedi

AKO Grup bünyesinde, öncülüğünü yaptığı Matrix Press teknolojisiyle Türkiye’nin akü sektöründe yeni bir güç oluşturan AKO Akü, 2020 yılında elde ettiği yüzde 60 büyüme performansını 2021’e yüzde 70 olarak taşıyıp, cirosunu 52 milyon dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Akü, 2020 yılında cirosunu bir önceki yıla oranla yüzde 60 oranında artırarak 30 milyon dolar düzeyinde oluşturdu. Aynı başarıyı 2021 yılına da taşımayı hedefleyen AKO Akü, 2021 yılına da yüzde 70 oranında büyüme ve 52 milyon dolar ciro hedefiyle giriyor. AKO Akü’nün yıllık üretim kapasitesinin de izleyen 2 yıl içinde 7 milyon adete çıkarılması hedefleniyor.

AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, salgın döneminde üretimin alınan tedbirlerle kesintisiz sürdüğünü belirterek, “Küresel sağlık krizinin damga vurduğu bir yılda, ülkemiz ekonomisine olan sorumluluklarımızı başarı ile yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Fabrikamızda çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm önlemleri aldık, üretimi kesintisiz sürdürdük. Gerek iç pazarda, gerekse ihracat pazarlarımızda payımızı ve üretim adetlerimizi artırdık. Gerek iç ve dış satışlarımızda, gerek üretim adetlerimizdeki artışın ciromuza olumlu yansıması sonucu, 2020 yılını yüzde 60 büyüme performansı ile kapattık. 2021 yılında ise hedefimiz, gerek iç ve dış satışlarımızda, gerek üretim adetlerimizdeki artışı sürdürmek ve ciromuzu yıllık yüzde 70 büyüme performansı ile 52 milyon dolar düzeyine çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

2016 yılında faaliyete geçen AKO Akü’nün, iç pazardaki payını ve ihracat performansını istikrarlı bir şekilde artırdığını söyleyen Dr. Hulki Büyükkalender, “Kaizen tüneli ve Matrix Press teknolojisinin yanı sıra Ar-Ge yatırımları ile akü sektöründe fark gösteren AKO Akü, aralarında İngiltere, ABD, Fransa, Hollanda, İtalya’nın yanı sıra Mısır, BAE, Suudi Arabistan, Rusya, katar, Ukrayna, Kolombiya ve Nijerya’nın da yer aldığı toplam 80 ülkeye akü ihracatı gerçekleştiriyor” dedi.

AKO Akü’nün, Türkiye’nin akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli üretim modelleriyle üretim yapan tek üreticisi olma özelliği taşıdığını vurgulayan Dr. Hulki Büyükkalender, “Alanımızdaki en ileri teknoloji ile donatılmış fabrikamız aynı zamanda, sıfır atıkla üretim yapan bir tesis özelliği taşımaktadır.”

AKO Akü, 2020 yılında ayrıca dünyada akü sektörünün en etkili konferansı sayılan ELBC’de özellikle Stop-Start teknolojili araçlar için yapılan Ar-Ge ve ürün çalışmalarının bu teknolojinin gelişimine sağladığı katkı temelinde verdiği online sunumla büyük ses getirdi ve sektörün en önemli uluslararası mecrasında da bir ilgi gören bir makale ile yer aldı.

Dr. Hulki Büyükkalender sözlerine şöyle devam etti: “Hedefimiz, sektörümüzde dünyadaki en iyi ve en rekabetçi Türk firması olmak ve ülkemiz için değer üretmektir. Otomasyon ve teknoloji gücümüz, Ar-Ge odağımız ve teknolojimiz, rekabetçiliğimiz ve maliyet yapımızla, çevre bilincimizle sektörde dünya klasmanında önde gelen firmaların arasında olacağız ve bunun için gelişim odaklı çalışmalarımıza sürekli ivme arttırarak devam edeceğiz.”