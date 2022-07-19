Böyle büyüme görülmedi

İklimlendirme sektörünün öncü markası Baymak, sürdürülebilir büyümesine hız kesmeden devam ediyor. 2022 yılının ilk 6 ayında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artıran Baymak, aynı dönemde toplam satışlarındaki ihracat payını yüzde 30’a çıkarmayı başardı. Baymak’ın tüm ürün gruplarında istikrarlı büyümesini sürdüreceğini paylaşan Baymak CEO’su Ender Çolak, “2022’yi yüzde 130 büyüme oranıyla noktalayarak 3 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

50 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektörünün öncüsü olan, piyasaya sunduğu yenilikçi ve çevreci ürünlerle sektöre yön veren Baymak, 2022 yılının ilk 6 ayında da bu başarıyı sürdürdü. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla net satışlarda yüzde 127 büyüme elde eden Baymak; ihracat satışlarını Euro bazında yüzde 70’in üzerinde artırırken, ihracatın toplam satışlardaki payını ise yüzde 30’a çıkardı. Söz konusu dönemde tüm ürün gruplarında adetsel bazda satışlarını artıran Baymak, ana ürün gruplarından kombi, klima ve yoğuşmalı kazanda ortalama yüzde 10 büyüdü.

2022 yıl sonu hedefi 3 milyar TL ciro

Bölgesel ve küresel risklere bağlı yaşanan tüm zorluklara rağmen başarılı bir performans sergileyerek Türkiye ekonomisine, çevreye ve topluma değer katmak için hedef büyüttüklerini vurgulayan Çolak, “Üstün Avrupa teknolojisi ile buluşturduğumuz çevre dostu ürünlerimizle sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz. Yatırımlarımızı temiz enerji, sürdürülebilir gelecek anlayışıyla hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl hidrojen uyumlu kombimiz Lunatec’i piyasaya sürdük, enerji verimliliği yüksek ısı pompası ürün ailesinde de başarı grafiğimizi sürdürüyoruz. Pazarın büyüyen hacmini karşılama potansiyelimize paralel olarak 2022 yıl sonu ciro hedefimizi 3 milyar TL’ye çıkardık” dedi.

Boyler hattına 5 milyon Euro yatırım

Baymak’ın 2022 yatırım planlarına ilişkin de bilgi veren Çolak, Avrupa’da ısı pompası pazarı büyürken, boyler talebinin arttığına dikkat çekerek; 2022 yılında boyler hattına 5 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. İhracat pazarında yoğun bir talebin olduğuna dikkat çeken Çolak, şöyle konuştu: “Söz konusu talebi karşılamak için boyler hattımıza büyük ölçekte yatırım yapıyoruz. Şimdiye kadar bu yatırımların bir kısmını tamamladık. 2022 yılının kalanında yapacağımız yatırımlarla şu anda yılda 34 bin olan mevcut boyler kapasitemizi 2023 sonunda 150 bine taşıyacağız. Bu kapasitenin büyük kısmını Avrupa’ya ihraç edeceğiz.”

200 yeni bayi ile hizmet ağını genişletecek

Geleceğe uyum sağlayacak şekilde dönüşmek ve her zaman güncel kalabilmek için şirketin ana değerlerini Müşteri Odaklılık, Tek Takım ve Sürdürülebilir Gelecek olarak belirlediklerini aktaran Çolak, “Marka kimliğimizi yeniden inşa ederken “İşimiz Sizi Anlamak” diyerek tüketicilerimize bir vaatte bulunduk. Bu vaadi yerine getirmek için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda bir yandan çevreci, yüksek teknolojili, uzun ömürlü, tasarruflu ve rekabetçi ürünler geliştirerek pazarda öncü misyonumuzu devam ettirirken diğer yandan yeni yetkili servis yapılanmalarıyla Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 300’ün üzerinde yetkili servis, 1.085 teknik personel ve aktif bir şekilde kullandığımız dijital kanallar aracılığıyla online ve offline olarak zamandan bağımsız şekilde müşterilerimize temas ediyor, onları birinci ağızdan dinliyor, ihtiyaçlarına çözüm buluyoruz” dedi. Müşterilere daha yakın olmak için her yıl bayi ağlarını genişlettiklerine işaret eden Çolak, bu yıl 200 yeni bayinin Baymak hizmet ağına katılacağını söyledi.

Dijital çözümlerle müşterisinin yanında

Dijital dönüşüm kapsamında, süreçleri hızlandırmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için yeni hedefler belirlediklerini ifade eden Çolak, dijital dönüşüm çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Baymak olarak Türkiye iklimlendirme sektörünün ilk Dijital Dönüşüm Ofisi’ni kurmamızı takiben Müşteri Deneyimini İyileştirme Dijital Yol Haritamız özelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yapay zekâ temelli projemiz sayesinde tüketicilerimizin davranışlarını analiz ediyor, bu analizler kapsamında müşterilerimize terzi usulü çözümler sunuyoruz. Uzaktan Erişim ve Destek uygulaması ile tüketicilerimizin ihtiyaçlarını uzaktan erişim ile çözerken, hayata geçirdiğimiz robotik otomasyon sistemleriyle hata risklerini ortadan kaldırıyoruz. Üst üste dört yıldır aldığımız en iyi müşteri deneyimi ödülü bu alandaki başarımızın en somut örneklerinden biri. Yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.”

Hedef: Sürdürülebilir Gelecek

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsediklerini vurgulayan Çolak, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kapsamda bir yandan Ar-Ge merkezimizde enerji verimliliği yüksek, tasarruflu iklimlendirme ürünleri üretmeye devam ederken, diğer taraftan sürdürülebilirlik yaklaşımının yönetim seviyesinden tüm Baymak’a, paydaşlarına ve değer zincirlerine yayılmasını sağlamak amacıyla Baymak Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurduk. Bu yılın başında WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından verilen "Yeşil Ofis Diploması"nı alarak sürdürülebilir gelecek hedeflerimiz yolunda önemli bir başarıya daha imza attık. Bağlı bulunduğumuz BDR Thermea Group bünyesinde de bu diplomayı alan ilk grup şirketi olduk. Yeşil Ofis hedefi kapsamında ofis içindeki pek çok tüketimimizi doğaya saygılı şekilde dönüştürdük. Önümüzdeki.”