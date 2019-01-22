Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Konya Ticaret Borsası dünya ekonomi mersin
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart
Davos başladı
Davos başladı
Moda rüzgarı esti
Moda rüzgarı esti
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı

Boyner, 2018'de satışlarını yüzde 23 artırdı

- 2018'de 126 milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner mağazalarının toplam satışları, bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi - Yıl boyunca 40 milyondan fazla ürün satıldı - Müşterilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler; tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt oldu

Boyner, 2018'de satışlarını yüzde 23 artırdı
banner17

İSTANBUL (AA) - Boyner, geçen yıl 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 23 arttırdı.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Büyük Mağazacılık; "Boyner", "Boyner Sports", "Boyner Outlet", "boyner.com.tr" olmak üzere 4 ayrı satış kanalı, 38 ilde toplam 115 mağaza ve 272 bin metrekareye ulaşan satış alanıyla Türkiye’nin lider mağaza zinciri olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Boyner, 2018 yılında ziyaretçi rekoru kırdı. Boyner mağazaları, 2018 yılı boyunca toplam 126 milyon ziyaretçi ağırlarken, sadece yılbaşı alışverişinin yapıldığı dönemde 11,5 milyon tüketici Boyner’i ziyaret etti. 2018 yılında yatırımlarına devam ederek 4 ilde 6 yeni mağazasını tüketicilerle buluşturan Boyner’in toplam satışları, bir önceki yıla göre yüzde 23 artış gösterdi.
Boyner, 2018 yılında da tüketicisinin yanında olmaya, özel günler ve Çılgın Kelebek gibi dönemlerde sunduğu ayrıcalıklar ve 9’a varan taksit imkanlarıyla müşterisinin kalbini fethetmeye devam etti.

- İnternet mağazasının satışları yüzde 80 büyüdü

Boyner, bir başka rekoru da internet mağazasının performansında gösterdi. 2018 yılında boyner.com.tr, başarılı ürün ve kampanya yönetimi ve rekabet gücü ile pazarı domine ederek toplam 2 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi.
İnternet mağazasını 100 milyon kişi ziyaret ederken, bir önceki yıla göre satışlarda yüzde 80 artış oldu.
Tüm satışlar içinde internet penetrasyonu yüzde 6’ya yükseldi.

- 40 milyondan fazla ürün satıldı

Boyner'de geçen yıl "kadın", "erkek", "çocuk", "aktif spor", "ayakkabı&çanta", "kozmetik", "aksesuar", "ev" olmak üzere toplam 8 kategoride 40 milyondan fazla ürün satıldı. En çok satılan ilk 5 ürün, tişört, gömlek, kazak, pantolon ve sweatshirt olarak sıralandı.
"Boyner kozmetik" kategorisi de 2018 yılında büyümesini sürdürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın bir büyüme gösteren kategorinin, şampiyon ürün grubu ise parfüm oldu. Satışların yüzde 20'sini Boyner özel ürün ve markalarından elde eden "Boyner kozmetik" kategorisi, 2019 yılında da lüks kozmetiği ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boyner
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1