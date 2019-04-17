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Boyner, 23 Nisan'da çocukların bayram neşesine eşlik ediyor

- Boyner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel ayrıcalıklar ve sürprizler sunuyor

Boyner, 23 Nisan'da çocukların bayram neşesine eşlik ediyor
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İSTANBUL (AA) - Boyner, 23 Nisan'a özel sunduğu ayrıcalıklar ve sürprizlerle çocukları ve ebeveynlerini Boyner mağazalarına ve boyner.com.tr'ye bekliyor.

Boyner açıklamasına göre, rengarenk tasarımlarıyla çocukların favori markalarını bir araya getiren Boyner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu çocuklarla paylaşıyor.

Boyner, 23 Nisan'a özel sunduğu ayrıcalıklar ve sürprizlerle çocukları ve ebeveynlerini Boyner mağazalarına ve boyner.com.tr'ye bekliyor.

Sadece yetişkinler için değil çocuklar için de rahat ve şık seçenekleri sunan Boyner mağazalarında, Limon Company, Funky Rocks, North Of Navy gibi Boyner özel tasarım markalarının tişörtlerden şortlara, elbiselerden ayakkabılara en keyifli yeni sezon ürünleri yer alıyor.

Özel tasarım markalarının yanı sıra Barbie, Enchantimals, Batman gibi lisanslı ürünler ile US Polo ASSN, Benetton, Koton, adidas, Nike, Lumberjack gibi markalarının renkli, şık ve rahat ilkbahar-yaz koleksiyonları Boyner ve boyner.com.tr’de çocuklarla buluşuyor.



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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıBoyner
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