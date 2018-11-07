Boyner 4 milyondan fazla ürünü yüzde 50 indirimle sunacak

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Boyner Büyük Mağazacılık Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, 9-11 Kasım'da düzenlenecek ve 4 milyondan fazla üründe net yüzde 50 veya üzeri indirim sunulacak Çılgın Kelebek kampanyasının perakende sektörüne hareketlilik getirmesini beklediklerini belirtti.

Hakan Zihnioğlu, Boyner'in 9-11 Kasım'da düzenleyeceği "Çılgın Kelebek" indirimi öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çılgın Kelebek'i, 2015'te başlattıkları, kasım ve mayıs olmak üzere yılda 2 kere düzenledikleri, sezon ortasında milyonlarca üründe net yüzde 50 indirim sunan avantajlı bir kampanya olduğunu anlatan Zihnioğlu, "Bu dönemlerde, mağazalarımızda adeta bir alışveriş şenliği ve müşterilerimiz arasında tatlı bir satın alma yarışı yaşanıyor. Üç gün boyunca geç saatlere kadar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştuğuna şahit oluyoruz." diye konuştu.

Zihnioğlu, müşterilerin Çılgın Kelebek kampanyasıyla dünya çapında ve Türkiye'de tanınan birçok markanın yanı sıra Boyner'in özel markalarının ürünlerini sezon ortasında indirimli fiyatlarla satın alabildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kampanyanın her şeyden önce sektöre önemli bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Bize ve iş ortaklarımıza olan faydasının yanı sıra AVM'lere trafik sağlayan anchor bir mağaza olma özelliğimizden dolayı Boyner'e alışveriş yapmaya gelen milyonlarca müşterimiz, mağazalarımızın bulunduğu destinasyonlardaki diğer ticari kurumların faaliyetlerini de etkileyecek. Günün sonunda öncelikle müşterilerin ve buna bağlı olarak da sektörün karlı çıkacağı bir alışveriş şenliği yaşanacak. Kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan mont ve kabana, kozmetikten aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla üründe net yüzde 50 veya üstünde indirim sağlayan Çılgın Kelebek kampanyamızı yedinci kez gerçekleştiriyoruz. 3 gün boyunca müşterilerimiz, 37 ilde saat 24.00'e kadar açık olacak 118 Boyner mağazasını ve boyner.com.tr'yi ziyaret ederek tüm bu indirimlerden yaralanabilecek."

Kampanyayı 1 aylık bir çalışma sonucu hazırladıklarına değinen Zihnioğlu, Çılgın Kelebek'in kısa sayılabilecek bir geçmişi olmasına rağmen heyecanla takip edilen ve rağbet gören bir kampanyaya dönüştüğünü ifade etti.

Zihnioğlu, müşterilerin Çılgın Kelebek kampanyasını çok sevdiğini ve benimsediğini vurgulayarak, "Sezonluk giyim alışverişini yapmak için kampanyayı bekleyen binlerce müşteri olduğunu biliyoruz. Çılgın Kelebek kampanyamız boyunca 2 milyonun üstünde müşteriyle buluşmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimiz ise 1 milyon adedin üzerinde ürün satışı gerçekleştirmek ve satışlarımızı geçen yılın kasım ayında gerçekleştirdiğimiz Çılgın Kelebek'e oranla yüzde 50 artırmak." ifadelerini kullandı.





- "Satılan ürünlerin adedi yüzde 40'lara varan oranda artıyor"





Hakan Zihnioğlu, ekim ayının başından bu yana müşterilerin beklentilerini karşılamak, onların alım güçlerine destek olmak amacıyla art arda kampanyalar düzenlediklerine dikkati çekti.

Tüm bu kampanyalara ek olarak enflasyonla mücadeleyi desteklemek amacıyla Boyner özel markalarında yüzde 10 ek indirim uyguladıklarını anlatan Zihnioğlu, "Çılgın Kelebek kampanyamızla desteğimizi bir adım öteye taşıyacağız. Boyner olarak yaptığımız uygulamalarla müşterilerimizin yanında olmaya, onların alım güçlerini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Zihnioğlu, bir öncekini 25-27 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri Çılgın Kelebek kampanyasını rekor sayıda ziyaretçi ve ürün satışıyla tamamladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"3 gün süren kampanya kapsamında 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlarken, 780 binden fazla ürünün satışını gerçekleştirdik. Müşterilerimiz yaz dönemi öncesi olduğu için en çok tişört alırken, ciro şampiyonu spor ayakkabı oldu. Kampanyada satılan ürünlerin adedi her geçen yıl yüzde 40'lara varan oranda artış gösteriyor. Son düzenlediğimiz kampanya kapsamında satışlarda geçen yılın mayıs ayındaki Çılgın Kelebek'e göre yüzde 53 büyüme gerçekleştirdik. Sezon ihtiyaçlarına hitap eden şort, sırt çantası, mayo gibi ürün kategorilerinde yüzde 100'ün üzerinde ciro büyümesine imza attık. Geçen yılın kasım ayında gerçekleştirilen Çılgın Kelebek'te de benzer satış rakamları ve rekorlara imza atılırken, 2016'nın aynı dönemindeki Çılgın Kelebek'e göre satılan ürünlerin adedi yüzde 50, satışlar ise yüzde 65 artış gösterdi. Kampanyanın en ilgi çeken alışverişi ise 5 bini geçen satış adediyle valiz oldu."

Kampanya kapsamında en çok satış yapılan 5 şehrin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olduğu bilgisini veren Zihnioğlu, "Geniş mağaza ağımız ile Çılgın Kelebek başladığında Türkiye'nin dört bir yanında perakendenin gündemine damga vuruyoruz. Anadolu'daki Boyner tüketicileri de Çılgın Kelebek indirimlerinden yoğun olarak yararlandı. Van'daki ve Sera Kütahya AVM'deki Boyner mağazalarının cirosu geçen yıla göre yüzde 90 artış gösterdi." diyerek sözlerini tamamladı.