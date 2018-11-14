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Boyner Grup, 8 Mart kampanyası ile Felis Ödülü'ne layık görüldü

- Boyner Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı "Kadına kadın diyoruz, çocuğa çocuk" kampanyasıyla "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde Felis Ödülü'nü aldı

Boyner Grup, 8 Mart kampanyası ile Felis Ödülü'ne layık görüldü
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İSTANBUL (AA) - Boyner Grup, "MediaCat Felis Ödülleri"nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı "Kadına kadın diyoruz, çocuğa çocuk" kampanyasıyla "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde Felis Ödülü'nün sahibi oldu.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2009 yılından bu yana her yıl kamuoyunda farkındalık yaratacak bir Kadınlar Günü çalışmasına imza atan Boyner Grup, 2018 yılı kampanyasında Manajans JWT ile birlikte hazırladığı "Kadına kadın diyoruz, çocuğa çocuk" kampanyasıyla "Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik" kategorisinde Felis Ödülü'nü aldı.

Kadınlar Günü kampanyası kapsamında kadına yönelik ayrımcılık ve kız çocuklarının büyüme hakkına dikkati çeken Boyner Grup, kampanya ile kız çocukları ve tüm çocukların çocukluk ve büyüme hakkının dokunulmaz ve tartışılmaz olması gerektiği mesajı verdi.

Tüm çocukların hayallerini, masumiyetlerini ve çocukluklarını koruyarak büyüyebilmesi gerektiğini belirten kampanya, 7-8-9 Mart tarihlerinde TV kanallarında ve sosyal medya kanallarında yayınlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Boyner GrupMediaCat Felis Ödülleri
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