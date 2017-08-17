İSTANBUL (AA) - Boyner Grup'un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturmak için kurduğu Buluşum'da yer alan "E-Bursum" projesi 50 bin lira fon hedefine ulaştı.

Boyner Grup'dan yapılan açıklamada yeni nesil burs sistemi E-Bursum haftalar, hatta aylar süren burs başvuru süresini kısaltıp, tek bir evrakla birden fazla kuruma burs başvurusu yapabilme imkanı sunarak binlerce öğrencinin geleceğine umut oluyor.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve ihtiyacı olan tüm öğrencilerin burslara ulaşmasını sağlamak hedefiyle yola çıkan E- Bursum projesi, Boyner Grup'un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturan platformu Buluşum'da hdefine ulaştı. Türkiye'deki offline burs sistemini online ortama taşıyarak binlerce öğrencinin hayatını değiştirecek projenin başarıya ulaşması için Boyner Grup şirketlerinden Beymen de destek oldu.

E-Bursum projesine destek olan Beymen, Buluşum Platformu üzerinden E-Bursum için yapılan her 10 liralık bağışı 50 liraya tamamladı ve projeyi 50 bin liralık hedefine adım adım taşıdı.

E-Bursum, Buluşum Platformundan aldığı destekle yeni nesil burs yöntemi olan "Kitlesel Burs Fonlama" sistemini geliştiriyor. Kitlesel Burs Fonlama sistemi ile E-Bursum, öğrencilerin burs ihtiyacı için bir platform oluşturmayı ve bu platform üzerinde daha fazla insandan küçük rakamlarla da olsa burs burs kaynağı almayı hedefliyor.

"Bir öğrenci bir okulu, bir okul bir toplumu, bir toplum dünyayı değiştirebilir" sloganıyla hayata geçen yeni nesil burs yöntemi E-Bursum, burs veren kurumlar ve bireylerle eğitim süresince bursa ihtiyacı olan öğrencileri daha hızlı buluşturarak, arada haftalar ve aylar süren burs başvuru süreçlerini minimuma indiriyor. Aynı zamanda öğrencilere finansal okur yazarlık ve tasarruf gibi eğitimler de sunan proje ile binlerce öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.