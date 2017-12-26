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Boyner'de yeni yıl hareketliliği

- Boyner, yeni yılı mağazalarında gerçekleştirdiği eğlenceli ve merak uyandıran etkinlikler ile karşılıyor

Boyner'de yeni yıl hareketliliği

İSTANBUL (AA) - Boyner, yeni yıla sayılı günler kala mağazalarında gerçekleştirdiği eğlenceli ve merak uyandıran etkinlikler ile dikkati çekiyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, dev kar küresi ile renkli fotoğraf kareleri, Astrolog Didem Şarman ile 2018 öngörüleri, eğlenceli müzik performansları ve ikramlar Boyner'lileri mağazalarda bekliyor.Şarman, Boyner Çiğli Kipa ve YKM Konak'ta 15'er dakikalık seanslarda doğum haritanızı yorumlayacak. Ayrıca Boyner Talks üzerinden yapılan ve 31 Aralık'a kadar sürecek yarışmada 5 kişi, ücretsiz 30 dakikalık doğum haritası danışmanlığı kazanacak.

Boyner, kar küresinin içine girerek yağan kar taneleriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri İzmir Çiğli Kipa mağazasına davet ediyor. Dev kar küresi 31 Aralık tarihine kadar Boyner Çiğli Kipa'da olacak.Boyner bu etkinliklerin yanı sıra yeni yıl temalı kurabiye ve içecek ikramları, müzik performansları ile yılbaşını tüm müşterileriyle birlikte kutluyor.

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