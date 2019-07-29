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Boyner'den "Angry Birds 2" filmine ön gösterim

- Boyner, belli mağazalarından 3 Ağustos'a kadar çocuk giyim ve ayakkabı alışverişi yapan müşterilerini, "Angry Birds 2" filminin ön gösterimine davet ediyor

Boyner'den
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İSTANBUL (AA) - Boyner, belli mağazalarından 3 Ağustos'a kadar çocuk giyim ve ayakkabı alışverişi yapan müşterilerini, 16 Ağustos'ta vizyona girecek "Angry Birds 2" filminin ön gösteriminde ağırlayacak.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, hayatın içinden renkleri mağazalarına taşıyor. Boyner, sinema, festival, spor ve müzik gibi hayatın en keyifli alınan yanlarını deneyimleten güzel organizasyonlarla iş birlikleri yaparak müşterilerinin bu keyifli etkinliklere katılmasını sağlıyor.

Boyner; İstinyepark, Cevahir, Akasya, Emaar Square, Nautilus, Şaşkınbakkal, Ankamall, Cepa, Panora, Kentpark, Metromall, Çiğli Kipa, Balçova Kipa ve YKM Konak mağazalarından 3 Ağustos'a kadar çocuk giyim ve ayakkabı alışverişi yapan müşterilerini, 16 Ağustos'ta vizyona girecek "Angry Birds 2" filminin Boyner'e özel düzenlenen ön gösterimine davet ediyor.

Sinema ruhunu müşterileri ile buluşturan Boyner, gelecek dönemlerde farklı etkinliklerle festival, müzik ve spor ruhunu da yaşatmaya devam edecek.

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