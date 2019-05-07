Boyner'den Anneler Günü için kozmetik kampanyası

İSTANBUL (AA) - Boyner, Anneler Günü'ne özel fırsatların ve avantajların sunulduğu kozmetik kampanyası başlattı.

Boyner'in açıklamasına göre, kozmetik kategorisinde, en çok sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlerine kadar 10 binden fazla ürünü bir araya getiren şirket, Anneler Günü'ne özel bir kampanya düzenliyor.

Kampanya kapsamında;12 Mayıs'a kadar Boyner mağazalarında seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 300 TL alışverişe anında 100 TL indirim uygulanıyor ve alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 50 TL değerinde Paracık kazanıyor.



Boyner; Lancome, Estee Lauder, Clinique, La Colline, Calvin Klein, Bvlgari, Shiseido, Armani, Paco Rabanne, Burberry, Toni&Guy, Carolina Herrera, Clarins, Hugo Boss, Gucci, Diesel, Narciso Rodriguez, Tom Ford, Karl Lagerfeld gibi dünyaca ünlü markaların binlerce ürününü uzmanlar eşliğinde ve ayrıcalıklı bir servis deneyimi ile müşterileriyle buluşturuyor.