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Boyner'den birbirinden farklı güneş gözlüğü seçenekleri

- Farklı tarzlara hitap eden Boyner güneş gözlüğü koleksiyonunda; klasik, sportif, retro ya da trendy seçenekler yer alıyor

Boyner'den birbirinden farklı güneş gözlüğü seçenekleri
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İSTANBUL (AA) - Boyner, farklı yüz tiplerine ve zevklere uygun en trend güneş gözlüğü seçeneklerini müşterileriyle buluşturuyor.

Boyner'in açıklamasına göre, bol güneşli günlerde ihtiyaç duyulan güneş gözlüklerinin zamanı geldi. Bahar ve yazın vazgeçilmezleri arasında bulunan güneş gözlükleri, farklı yüz tiplerine uygun en trend seçenekleriyle Boyner'de yer alıyor.

Boyner, yeni sezonda bahar ve yazın dinamizmini, güncel moda trendlerini yansıtan zengin seçenekli ve rengarenk bir güneş gözlüğü koleksiyonuyla moda severlerin karşısına çıkıyor. Hem kadınlara hem de erkeklere stil sahibi bir görünüm kazandıran güneş gözlüklerinin tasarımlarında sezonun trend renkleri ve modelleri dikkati çekiyor. Farklı tarzlara hitap eden Boyner güneş gözlüğü koleksiyonunda; klasik, sportif, retro ya da trendy seçenekler yer alıyor.

Boyner'de; Ray-Ban, Michael Kors, Emporio Armani, Prada, Vogue, Oakley, Burberry, Dolce Gabbana, Miu Miu, Osse, Mustang, Limon gibi hem dünyadan hem de Türkiye'den birçok markanın güneş gözlükleri müşterilerle buluşuyor.

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