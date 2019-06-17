Boyner'den erkek çocuklara özel marin temalı koleksiyon

İSTANBUL (AA) - Boyner, erkek çocuklara özel marin temalı koleksiyon hazırladı.

Boyner'in açıklamasına göre, her sezon birbirinden özel koleksiyonları müşterilerinin beğenisine sunan şirket, çok sevilen temalar ile çocukların şıklığını ve rahatlığını ön planda tutuyor. Boyner'in, erkek çocuklar için oluşturduğu marin temalı ürünleri bu sezonu renklendirirken aynı zamanda annelerin de ilk tercihi oluyor.



Çocuklar için birbirinden renkli ve eğlenceli ürünlerin yer aldığı koleksiyonlar sunan Boyner, yaz sezonu için erkek çocuklara özel marin temalı ürünler hazırladı.

Boyner'de müşterilerle buluşan Limon Company'nin erkek çocuk koleksiyonunda; seyahat, marin, plaj gibi yaz temalarından esinlenen tişört, atlet, gömlek, pantolon ve şortlar rahatlığı ve şıklığı buluşturuyor. Hareketli ve yerinde duramayan temaları ile çocukların favori markası olan North Of Navy'de de şort ve tişört kombinleri marin stilleri ile öne çıkıyor.

