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Boyner'den erkeklere özel Sevgililer Günü hediye seçenekleri

- Boyner erkek kış koleksiyonlarından giyim ürünlerinin yanı sıra parfüm veya aksesuar kategorilerinden çok sayıda seçenek arasından seçim yapılabiliyor

Boyner'den erkeklere özel Sevgililer Günü hediye seçenekleri
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İSTANBUL (AA) - Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde zengin hediye seçeneklerini en cazip fırsatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat’ta sevgilisine veya eşine hediye almak isteyen kadınlar, Boyner erkek kış koleksiyonlarından giyim ürünlerinin yanı sıra parfüm veya aksesuar kategorilerinden çok sayıda seçenek arasından seçim yapabiliyor.

Hem iş hayatında hem günlük hayatta kullanılabilecek modern ve şık parçalar sunan Fabrika, Cotton Bar, Network, Altınyıldız Classics ve Beymen Business gibi markalardan özgün ve dikkat çekici detaylara sahip paltolar, montlar, gömlekler, desenli kazaklar, kışlık takımlar, atkı-bere-eldiven kombinleri ve pantolonlar Boyner'de yer alıyor.

Boyner'de, genç ve dinamik bir ruha sahip Limon Company, T-BOX, North of Navy markaları ise trendy montlar, kazak ve gömlekler, jean pantolonlar, baskılı sweatshirtler ve eğlenceli trikolar da bulunuyor.

Sevgililer Günü'nde tercih edilebilecek hediye seçenekleri arasında cüzdanlar, kemerler veya bu iki ürünün bir araya geldiği cüzdan-kemer setleri, kol düğmeleri, saatler, çantalar, kravatlar, spor ayakkabılar, eşofmanlar, sportif montlar veya spor çantaları da yer alıyor.

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