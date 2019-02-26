Boyner'den ilkbahar-yaz erkek koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Boyner'in erkekler için sunduğu ilkbahar-yaz koleksiyonunda, zamansız klasik parçalardan yazın neşesini yansıtan renkli ve canlı tonlardaki kombinlere kadar her zevke uygun modern ve şık seçenekler bulunuyor.



Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'de, ilkbahar-yaz modası heyecanı başladı. Dünyaca ünlü markalar, Türkiye’nin sevilen markaları ve Boyner özel markalarının sezon trendlerini yansıtan ürünleri, Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de müşterilerle buluşuyor.



Boyner’de erkek koleksiyonlarının ana hatlarını, hızlı şehir yaşamında rahat kullanabilecek şık alternatifler oluşturuyor. Gündelik giyim temalarında; siyah, gri, beyaz ve lacivert gibi klasik renklerin yanı sıra daha hareketli giyinmeyi sevenler için yazın enerjisini yansıtan pembe, mavi ve sarı renklerde parçalar göze çarpıyor. Yazın olmazsa olmaz teması marin, farklı markaların koleksiyonlarında en güzel seçenekleriyle yer alıyor. Haki ise farklı tonları ve en rahat formuyla erkek modaseverlerle buluşuyor.







- Sportif çizgiler öne çıkıyor







Sezonun öne çıkan trendleri arasında yer alan sportif çizgiler, pek çok koleksiyonda dikkati çekiyor. Trikolar, tişörtler, erkeklerin vazgeçemediği polo yakalar, şık şortlar ve pantolonların yanı sıra serin bahar akşamlarında kullanılabilecek çift taraflı hafif montlar önemli parçalar arasında yer alıyor. Tişört, sweatshirt ve gömleklerdeki baskı, arma ve nakış modası erkek koleksiyonlarında da hakimiyetini sürdürüyor.



Erkek stilinin anahtar parçalarını oluşturan klasik gömlek ve rahat formlu blazer ceketler, bu yıl da önemini korumaya devam ediyor. Ayrıca, keten gömlekler hem tek renk hem de yaprak desenli seçenekleriyle sezonun öne çıkanları arasında yer alan grafik baskılı gömlekler ise farklı renkleri ile Boyner’de müşterilerle buluşuyor. Pamuklu takım elbiseler, uzun kollu pamuklu trikolar, son dönemde geri dönen üç düğmeli ceketler, keten-pamuk karışımlı örme ceketler, rahat ama zarif kesimleri ile ince montlar ilkbahar-yaz modasının diğer ana parçalarını oluşturuyor.