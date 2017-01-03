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Boyner'den kış indirimi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Boyner, kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarında kış indirimi başlattı.Boyner'den yapılan açıklamada, özel tasarım markalarının kış koleksiyonlarına ait seçili ürünlerin yüzde 50'ye varan indirimlerle sunulmaya başlandığı...

Boyner'den kış indirimi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Boyner, kadın, erkek ve çocuk koleksiyonlarında kış indirimi başlattı.

Boyner'den yapılan açıklamada, özel tasarım markalarının kış koleksiyonlarına ait seçili ürünlerin yüzde 50'ye varan indirimlerle sunulmaya başlandığı belirtildi.

Toplam 37 şehirde 96 mağazada keyifli alışveriş deneyimi yaşatan Boyner'in Hopi ile yüzde 50'ye varan indirim veya yüzde 50 paracık kazanma imkanı sunduğunun aktarıldığı açıklamada, Hopililerin çok sayıda markada 250 lira ve üzeri alışverişe 25 paracık hediye kazanmakla kalmadığı, paracıkların 1 üründe yüzde 25, 3 üründe yüzde 50 daha değerli kullanılabildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BoynerPerakende
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