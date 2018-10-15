Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon FAO FAO Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Viorel Gutu
Emlakta ufuk turu attı
Emlakta ufuk turu attı
Herşey hijyen için
Herşey hijyen için
Ambalaj ödülleri verildi
Ambalaj ödülleri verildi
İyi markamız olmalı
Gıdada markamız olmalı
Tasarıma tam destek
Tasarıma tam destek

Boyner'den "Pembe Top Sahada" projesine destek

- Meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesi beşinci yılına girdi

Boyner'den
banner17

İSTANBUL (AA) - Boyner, "Pembe Top Sahada" projesi kapsamında ekim ayı boyunca meme kanserinde erken tanı farkındalığı için iletişim yapacak.

Boyner tarafından yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek amacıyla Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen "Pembe Top Sahada" projesi beşinci yılına girdi.

Geçen yıllarda Beren Saat, Bergüzar Korel, Sinem Kobal ve Elçin Sangu'nun gönüllü destekleriyle gerçekleştirilen proje, bu yıl da ünlü bir ismin desteğiyle hayat bulacak. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 17 Ekim saat 20.00'de Zalgiris Kaunas ile oynayacağı sezonun ilk EuroLeague maçının hava atışını, dört yıldır olduğu gibi yine ünlü bir isim Pembe Top ile yapacak.

Proje, bu yıl perakende sektörünün lider markalarından Boyner'in de katkılarıyla daha fazla kadına ulaşacak. Mağazalarının ve "www.boyner.com.tr"nin kapılarını Pembe Top Sahada projesine açan Boyner, ekim ayı boyunca meme kanserinde erken tanı farkındalığı için iletişim yapacak.

İstanbul'daki mağazalarında bulunan soyunma kabinlerinde erken tanı mesajlarını posterler aracılığıyla kadınlara ulaştıracak olan Boyner, online alışverişlerde de farkındalık mesajlarını yayacak. Ayrıca Anadolu Sağlık Merkezi uzmanları, Boyner çalışanlarına farkındalık eğitimi de verecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boyner
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1