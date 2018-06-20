Boyner'den Ramazan Bayramı alışverişinde ciro rekoru

İSTANBUL (AA) - Boyner'i Ramazan Bayramı alışverişi döneminde 2 milyon kişi ziyaret etti, arife günü satışları şu ana kadar en yüksek satış yapılan günün yüzde 15 üstünde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner'in 14 Haziran arife gününün satışları, şu ana kadar en yüksek satışa imza atılan 2017 yeni yıl dönemine oranla yüzde 15 artış gösterdi. Bayram alışverişi boyunca Boyner mağazalarında 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, en çok ilgi gören ürün tişört oldu.

- Satışlarda yüzde 45 büyüme

Bayram alışverişi kapsamında yaklaşık 2 milyon ziyaretçi ağırlayan Boyner'de, bu dönemde toplam 1 milyon 650 binden fazla ürün satılırken, bu ürünlerin yaklaşık 337 bini arife günü müşterilerle buluştu.

14 Haziran arife günü aynı zamanda Boyner'in tek günde yakaladığı tarihi satış rakamı sıçramasına da sahne oldu. Bundan önceki en yüksek cironun kaydedildiği 30 Aralık 2017 gününe oranla satışlarda yüzde 15 büyüme yaşandı.

2017 yılının Ramazan Bayramı arife gününe göre ise satışlarda yüzde 45 artış ile daha çarpıcı bir sonuca ulaşıldı.

Bu sene Ramazan Bayramı'nın Babalar Günü ile bir araya gelmesinin de etkisiyle Boyner'de Ramazan Bayramı alışverişinin en popüler ürünü tişört oldu. Müşteriler ünlü markaların çok sayıda tişört seçeneğini uygun fiyatlarla alma fırsatı buldular. Boyner'de bayram için 550 binden fazla tişört satılırken, 167 bini aşkın pantolon, 130 bine yakın gömlek müşterilerle buluştu.

En çok satılan ürünlerde kadınların ve erkeklerin tercihlerinde büyük değişimlerin olmaması dikkat çekti. Boyner müşterilerinin en çok tercih ettiği ilk beş marka ise Limon Company, U.S. Polo Assn., Mavi, Altınyıldız Classic ve Nike oldu.

- İstanbul alışveriş ve ciro lideri oldu

Türkiye'nin dört bir yanındaki Boyner mağazalarında bayram alışverişi keyfi yaşanırken en çok alışveriş yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul’da bayram alışverişi kampanyası kapsamında 515 binden fazla ürün satıldı.

Forum Marmara AVM'de yer alan Boyner mağazası bayramda ciro şampiyonu oldu. Mall of İstanbul AVM'deki Boyner ciro yarışında ikinci, Adana YKM üçüncü, Forum İstanbul AVM’deki Boyner dördüncü, Forum Trabzon AVM'deki Boyner mağazası ise beşinci sırada yer aldı.

Boyner.com.tr'den online alışverişi tercih edenler ise bayram alışverişi coşkusunu bir hafta önce yaşadılar. 4-11 Haziran tarihleri arasında 1 milyondan fazla kullanıcı boyner.com.tr'yi ziyaret ederek bayram alışverişi yaptı. Online alışverişte en çok tişört, ayakkabı ve sandalet satıldı. En çok satılan markalar Limon Company, Nike, U.S. Polo Assn., Adidas ve Skechers oldu.