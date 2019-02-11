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Boyner'den Sevgililer Günü için kırmızı hediye seçenekleri

- Boyner'de dünyaca ünlü markalardan ve Boyner özel markalarının koleksiyonlarından kırmızının farklı tonlarında özel seçkiler yer alıyor

Boyner'den Sevgililer Günü için kırmızı hediye seçenekleri
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İSTANBUL (AA) - Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müşterilerine kırmızı hediye seçenekleri sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü hediyesi için en romantik seçenekleri bir araya getiren Boyner, mağazalarına gelen müşterilerini aşkın, sevginin, tutkunun rengi kırmızıyla karşılıyor.

Sevgilisine kırmızı renkli bir hediye almak veya o romantik güne kırmızı bir kıyafet ile renk katmak isteyenler, Boyner’de birbirinden özel pek çok seçenek bulabiliyor.

Boyner’de dünyaca ünlü markalardan ve Boyner özel markalarının koleksiyonlarından kırmızının farklı tonlarında özel seçkiler yer alıyor. Çarpıcı kırmızı renkleri ve her stile uygun şık tasarımlarıyla cüzdanlar, kravatlar, ayakkabılar, çantalar, bereler, eldivenler, montlar, gecelikler ve iç giyim ürünleri müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca, Boyner Evde'nin koleksiyonundan kırmızı renkli elektrikli ev aletleri ve dekorasyon ürünleri, farklı hediye alternatifleri arayanlara hitap ediyor.

Boyner, Sevgililer Günü'nde sevgilisini mutlu etmek ya da hoş bir stil oluşturmak isteyen herkesi mağazalarındaki çok sayıda ürünü keşfetmeye davet ediyor.


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BoynerSevgililer Günü
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