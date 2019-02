Boyner'den Sevgililer Günü için sportif hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Sevgililer Günü'nü geniş bir spor giyim koleksiyonu ile karşılayan Boyner, dünyaca ünlü spor giyim markalarının ürünlerini avantajlı fiyat ve özel kampanyalarla müşterilerine sunuyor.

Boyner'in açıklamasına göre, hem sokak modasının ve hem gündelik hayatın vazgeçilmez parçası olan spor giyim ürünleri, Sevgililer Günü için de hediye alternatiflerinden biri haline geldi. Tüketiciler, şıklığı rahatlıkla buluşturan spor giyim tarzına sahip ürünler, Boyner'de zorlanmadan bulabilecek.

Marka çeşitliliği ve ürün zenginliği ile aktif spor giyim kategorisinde popüler ve avantajlı destinasyon olan Boyner, günün her anına farklı kombinlerle uyum sağlayabilen sportif ayakkabıları sevgiliye alınabilecek alternatif hediyeler arasında öneriyor. Nike, adidas, Reebok, Puma, Skechers, New Balance, Under Armour gibi dünya markalarının farklı tasarım ve özelliklere sahip spor ayakkabı modelleri Boyner'de cazip fırsatlarla sunuluyor.