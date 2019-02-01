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Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası

- Kampanya ile Boyner’de seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 400 TL alışverişe anında 100 TL indirim uygulanacak

Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Boyner, Sevgililer Günü'ne özel kozmetik kampanyası başlattı.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kozmetikte en çok tercih edilen ve sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakımına, cilt yenileyici kremlerinden, makyaj setlerine ve parfümlere kadar dünyaca ünlü 120'den fazla marka ve 10 binden fazla ürünü bir araya getiren Boyner, Sevgililer Günü için çok özel fırsat ve avantajlar sunan bir kozmetik kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, 1-14 Şubat'ta Boyner/YKM mağazalarında seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 400 TL alışverişe anında 100 TL indirim uygulanıyor. Alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 400 TL ve üzeri alışverişte kullanılmak üzere 100 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Boyner; Lancôme, Estée Lauder, Clinique, La Colline, Calvin Klein, Bvlgari, Shiseido, Armani, Paco Rabanne, Burberry, Toni&Guy, Carolina Herrera, Clarins, Hugo Boss, Gucci, Diesel, Narciso Rodriguez, Tom Ford, Karl Lagerfeld gibi dünyaca ünlü markaların binlerce ürününü uzmanlar eşliğinde ve ayrıcalıklı bir servis deneyimi ile sunuyor.

Boyner, Sevgililer Günü'ne özel bir hediye ile anlam katmak isteyen herkesi mağazalarına ve boyner.com.tr’ye davet ediyor.

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BoynerKozmetik KampanyasıSevgililer Günü
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