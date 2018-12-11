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Boyner'den yılbaşına özel sunum

- Boyner'in kozmetik dünyasında, parfümlerden cilt bakım ürünlerine, ruj seçeneklerinden allık, fondöten, maskara ve makyaj aksesuarlarına kadar yeni yıl için çok sayıda güzellik ürünü yer alıyor

Boyner'den yılbaşına özel sunum
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İSTANBUL (AA) - Boyner, yılbaşı için kendini özel hissetmek isteyen herkesi mağazalarına davet ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boyner'in kozmetik dünyasında, parfümlerden cilt bakım ürünlerine, ruj seçeneklerinden allık, fondöten, maskara ve makyaj aksesuarlarına kadar yeni yıl için çok sayıda güzellik ürünü yer alıyor.

Boyner, kendisiyle birlikte sevdiklerini güzel bir yeni yıl hediyesi ile mutlu etmek isteyenlere de en iyi seçenekleri sunuyor.

Boyner'in yılbaşı özel hediye koleksiyonunda, Burberry, Marc Jacobs, Lancome gibi markaların, parfüm, duş jeli, vücut losyonu veya şampuan gibi ürünleri bir arada sunan setleri dikkati çekiyor.

Lancome'un maskara, göz kalemi, göz makyaj temizleyicisi seti ile Estee Lauder'in hazırladığı Block Buster Set kozmetik severleri heyecanlandıracak diğer seçenekler arasında yer alıyor. Ayrıca Versace, Guerlain, Tom Ford, Missoni, Shiseido gibi markaların birbirinden özel ürünleri Boyner'in yılbaşı hediye koleksiyonunda müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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