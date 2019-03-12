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Boyner'in aktif spor ve jean ürünlerinde ayrıcalıklar devam ediyor

- Boyner, spor giyim ve jean ürünlerinde yapılan 400 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL tutarında hediye çeki kazandırıyor

Boyner'in aktif spor ve jean ürünlerinde ayrıcalıklar devam ediyor
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İSTANBUL (AA) - Boyner, spor giyim ve jean ürünlerinde müşterilerine yeni fırsatlar sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner mağazalarında ayrıcalıklı alışveriş keyfi yaşamak isteyen misafirler, spor giyim ve jean ürünlerinden yapacakları 400 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL tutarında hediye çeki kazanıyor.

Boyner müşterileri, kazandıkları 100 TL hediye çekini daha sonra yapacakları 300 TL ve üzeri elektrikli ev aletleri dışındaki tüm alışverişlerde kullanabiliyor. 20 Mart'a kadar devam edecek olan bu yeni fırsat, kadın, erkek ve çocuk ürünlerini kapsayan oldukça geniş bir ürün yelpazesinde uygulanıyor.

Boyner, kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan spor koleksiyonlarını bir araya getiriyor. Mağazalarında yer alan spor kategorisinin dışında spor giyim alanında Boyner Sports adlı 9 özel mağazası da bulunan Boyner’de, Nike, adidas, Puma, Hummel, Reebok, Skechers, Vans, New Balance, Kinetix, Under Armour, Asics, Aeropostale ve Converse gibi markalar müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Boyner, şıklığı ve rahatlığı ile vazgeçilmeyen jean için de dünyaca ünlü markalar ile Türkiye’nin en sevilen markalarının zengin seçeneklerini bir araya getiriyor. Mavi, Jack&Jones, Loft, Levi’s, Lee, Wrangler, Mustang, Guess, Tommy Jeans ve CK Jeans gibi markaların birbirinden kaliteli ve şık ürünleri Boyner’de müşterilerle buluşuyor.


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