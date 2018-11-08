İSTANBUL (AA) - Boyner'in yılda iki kere düzenlediği "Çılgın Kelebek İndirimi", 9-11 Kasım'da gerçekleşecek

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner'in, yılda iki kere düzenlediği ve her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı "Çılgın Kelebek İndirimi", 9-11 Kasım'da gerçekleşecek.

Milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı kampanya boyunca, saat 00.00'a kadar açık olacak 37 şehirdeki 118 Boyner mağazasına 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Hafta sonunu bir alışveriş şenliğine dönüştürecek olan Çılgın Kelebek, Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası boyner.com.tr'de de uygulanacak.





- Sezon ortasında sezon sonu indirimli fiyatları





Boyner müşterileri, kampanya ile dünyaca ünlü birçok marka ile Türkiye’nin tanınan markalarını ve Boyner özel markalarının ürünlerini, sezon ortasında sezon sonu indirimli fiyatlarından satın alabilecek.Boyner'de sayısız üründe net yüzde 50 indirim uygulanırken, sevilen markalar da Çılgın Kelebek'e özel fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak. Kadın, erkek, çocuk giyimden, ayakkabı ve çantaya, spor giyim ve spor ayakkabıdan mont ve kabana, kozmetikten aksesuar ve ev tekstiline kadar 4 milyondan fazla üründe net yüzde 50 veya üstünde indirim sağlayan Çılgın Kelebek, perakende gündemine hareketlilik getirecek.

Tüketiciler indirim kampanyasındaki "çılgın indirimler" sayesinde sonbahar-kış sezonunda ihtiyaç duydukları giysileri uygun fiyatlarla alabilecek.

Ayrıca Çılgın Kelebek, yeni yıla geri sayım başlamışken yılbaşı alışverişini de en uygun koşullarda yapmaya yardımcı olacak. Kış alışverişinin vazgeçilmez parçalarını oluşturan farklı kesim ve kumaşlardaki paltolardan kabanlara, botlardan çizmelere, atkılardan kazaklara, eldivenlerden kaşkollara kadar sayısız ürün tüketicilerle buluşacak.



Tüketiciler, milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimin yanı sıra, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess ve CardFinans'a özel 9 taksit ödeme ayrıcalığı ile alışveriş yapabilecek.

