Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya Trabzon
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu 24 Haziran'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu, bazı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.Boyner'in Kamuyu Aydınlanma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin...

Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu 24 Haziran'da yapılacak
banner17

İSTANBUL (AA) - Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu, bazı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Boyner'in Kamuyu Aydınlanma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul'unun bazı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'da İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündemin 3’üncü maddesinde görüşülecek olan yüzde 100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık AŞ ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon AŞ'nin paylarının tamamının ve bu şirketlerle ilgili bazı markaların Boyner Holding'e satışının Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır. Ayrılma hakkı fiyatı, 1 TL nominal değerli beher pay başına 4,86 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BoynerPiyasalarşirketler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5