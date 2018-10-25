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Boyner'le moda sohbeti

- Boyner, Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı öğrencileriyle buluştu

Boyner'le moda sohbeti
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İSTANBUL (AA) - Boyner, Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, tişörtten gömleğe, sweatshirtten pantolon ve spor giyime, ayakkabıdan en trendy montlara uzanan zengin ürün koleksiyonu ve marka çeşitliliği ile gençlerin alışveriş yaptığı destinasyonlardan biri olan Boyner, üniversite öğrencileriyle moda sohbeti yapmak için Eskişehir’deydi.

Boyner ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü iş birliği ile gerçekleşen etkinliğe, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. 23 Ekim Salı günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Kongre Merkezi’nde yapılan etkinlikte, perakende sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimleri olan ve Boyner Kadın Kategorisi Müdürlüğünü yürüten Seyhan Okur, öğrencilerle buluştu.

Okur, öğrencilerle 2018-2019 sonbahar-kış sezonundan yola çıkarak keyifli bir moda sohbeti gerçekleştirdi.

Seyhan Okur, etkinlikteki konuşmasında, sonbahar-kış sezonunun öne çıkan renklerine ve trendlerine yer verdi. Kampüs modasına değinen Okur, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Okur, Amerika’nın en çok sevilen genç giyim markalarından olan ve Türkiye’de de gençler tarafından büyük ilgi ile takip edilen Aéropostale'ın bu sezon Boyner'le yeniden Türkiye’ye geldiğini ve sadece Boyner’lerde gençlerle buluşacağını bildirdi.

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