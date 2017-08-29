Bozkırda nar, kivi ve hurma yetiştiriyorlar

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Hirfanlı Baraj Gölü'nün sağladığı iklim olanaklarından faydalanan Kırşehir'in Kaman ilçesindeki üreticiler, nar, kivi, Trabzon hurması, incir, kestane başta olmak üzere Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olan meyveleri alternatif ürün olarak yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Savcılı Büyükoba köyündeki üreticiler, hem baraj gölünün karasal iklimi yumuşatması hem de bölgenin rakımının düşük olması nedeniyle bozkırda yetiştirmeye başladıkları yeni türlerden meyve almaya başladı.

Köy muhtarı Üçler Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8-10 yıldır göl kenarındaki bahçelerde Trabzon hurması, incir, kestane, nar, kivi, zeytin gibi Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde üretilen meyveleri alternatif olarak denediklerini söyledi.

Göl kenarındaki iklimin ılıman olması, şiddetli kış donlarının yaşanmaması nedeniyle alternatif ürünlerden meyve almaya başladıklarını aktaran Yiğit, bahçesinde Trabzon hurması başta olmak üzere farklı meyveler ürettiğini, bazı türlerden de meyve aldığını dile getirdi.

Yeni türlerin ticari olarak üretiminin yapılması ve bölgede yetişebilecek diğer alternatif ürünlerle ilgili Ahi Evran Üniversitesi ile Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanlarından destek beklediklerini belirten Yiğit, şimdilik kendi tüketimlerine yetecek kadar meyve ürettiklerini, artanları da çevre ilçe ve köylerde sattıklarını kaydetti.

-"Trabzon hurmasını yaklaşık 10 yıldır üretiyoruz"

Yiğit, yaklaşık 10 yıldır Trabzon hurması ürettiklerini ve iyi de verim aldıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"5-6 yıldır nar üretiyoruz. Verim gayet iyi. Kiviyi 2 yıldır deniyoruz. Don almadı, devam ediyor. İnciri 7-8 yıldır deniyoruz. Zaman zaman don alıyor ama yeniden meyve verebiliyor. Zeytin yeni olduğu için henüz ürün almadık. Çam fıstığı da 2 senedir don almıyor. Ağaçlar henüz küçük. Ne zaman ürün verir bilmiyoruz ama ümitliyiz. Şu an için ticari amaçla değil kendi ihtiyaçlarımızı karşılama amacıyla Trabzon Hurması gibi alternatif ürünler üretiyoruz. İleride ticareti de düşünülebilir."

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül de Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki köylerde ılıman iklim ve rakım düşüklüğü nedeniyle alternatif meyve üretiminin giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, deneme üretimlerinin ümit verici olduğunu kaydetti.

Öncül, "Diğer bölgelere göre burası rakım olarak en düşük seviyede. Kışın fazla kar yağmıyor. Kar ve don olmadığı için alternatif ürünler rahatlıkla üretilebiliyor. Bir tarafı gölet diğer tarafı Hirfanlı Baraj Gölü. Bunun da büyük etkisi var. Gölün iklime etkisinden dolayı böyle alternatif ürünlerin denemesi başarılı oldu." dedi.

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Yılmaz ise Kızılırmak havzasında bulunan Savcılı köyünün karasallık iklim derecesinin Hirfanlı Baraj Gölü'nün de etkisiyle bölge geneline nazaran kısmen mikroklima özellikleri gösterdiğini ifade etti.

Savcılı'nın iklim olarak özel bir yer olduğunu aktaran Yılmaz, "Bölgenin alışılmışın dışında yeni meyve türlerinin yetiştirilmesine müsait bir iklimi söz konusu. Üreticilerin mevcut üretim faaliyetlerine destek olmaya yönelik proje hazırlıklarımız bulunmakta. Ayrıca yeni türlerin üretimine yönelik her zaman destek olmaya hazırız." diye konuştu.