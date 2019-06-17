Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya seminer moda Trabzon
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün
Dijital atak başlıyor
Dijital atak başlıyor
Balıkları iyi sattık
Balıkları iyi sattık

Bozkırın tarlalarında hasat zamanı

- Türkiye'nin önemli hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki düşük rakımlı köylerde arpa hasadına başlandı - Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp: - "Bu yıl, haziran ayındaki yağışlar hasadı olumsuz etkiliyor. Yağmur zamanında makineler durdurularak yağışın kesilmesi bekleniyor. Daha sonra hasada devam ediliyor"

Bozkırın tarlalarında hasat zamanı
banner17

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli hububat ekim merkezlerinden Kırşehir'de arpa hasadı başladı.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan merkez ve Kaman ilçesine bağlı düşük rakımlı köylerde başlayan hasat, son günlerdeki yağışlar nedeniyle aksayarak devam ediyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine, Hirfanlı, Benzer, Toklumen ve Savcılı köylerinde arpa hasadının yapıldığını söyledi.

Bu sene çiçeklenme dönemindeki kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle arpa hasadının sıkıntılı başladığını ifade eden Gökalp, düşük rakımlı arazilerden yüksek kesimlere doğru hasadın yaklaşık 15 gün devam edeceğini belirtti.

Arpanın ardından buğday ve nohut hasadına geçileceğini aktaran Gökalp, "Göl kenarındaki köylerimizde çiftçilerimiz arpa hasadına başladı. Daha sonra hasat yüksek rakımlı köylere doğru devam edecek. Bu yıl, haziran ayındaki yağışlar hasadı olumsuz etkiliyor. Yağmur zamanında makineler durdurularak yağışın kesilmesi bekleniyor. Daha sonra hasada devam ediliyor." dedi.

Gökalp, bölgede, 330 bini kayıtlı 70 bini kayıtsız olmak üzere 400 bin dekar arazide arpa ekimi yapıldığını söyledi.

Benzer köyünden çiftçi Halit Alkan da bu yıl arpa ve buğdayın erken olgunlaşması nedeniyle hasadın erken başladığına dikkati çekti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HasatKamanKırşehir
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5