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BP, İngiliz elektrikli şarj ağı Chargemaster'ı satın aldı

- Satın alım bedelinin 130 milyon sterlin olduğu belirtiliyor

BP, İngiliz elektrikli şarj ağı Chargemaster'ı satın aldı

LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum, İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj ağına sahip Chargemaster’ı satın aldığını duyurdu.

BP'den yapılan açıklamada, İngiltere’nin 6 bin 500 noktasında hizmet veren en büyük elektrikli araç şarj ağına sahip Chargemaster’ın satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, İngiltere’de halihazırda 135 bin olan elektrikli araç sayısının 2040 yılında 12 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İngiliz medyasında, Chargemaster'ı satın alım bedelinin 130 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

BP Sözcüsü David Nichols, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Elektrikli araç pazarının büyümekte olduğu ve gelecekte ulaşımda önemli bir paya sahip olacağı konusunda şüphe yok." ifadesini kullandı.

Nichols, Chargemaster’ın alanında lider olduğunu belirterek, "Bunu onlardan öğrenmek istiyoruz. Doğal olarak dünyanın her tarafında işi büyütebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


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BPChargemasterElektrikli AraçIngiltereLondra
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