BP Türkiye'ye yeni ülke başkanı atandı

ANKARA (AA) - BP Türkiye'nin yeni ülke başkanı Joe Murphy oldu.

BP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirketin ülke içindeki kıdemli temsilcisi olacak ve Türkiye genelindeki tüm BP yönetim stratejisinin uygulanmasını, kamusal ilişkileri ve dış ilişkileri destekleyecek Murphy, görevine başladı.

Hazar Denizi'nden Avrupa'ya ilk kez doğal gaz getirecek 40 milyar dolarlık Güney Gaz Koridoru projesindeki başkan yardımcılığı görevini de sürdürecek olan Murphy, şirketin Türkiye'deki entegre faliyetlerinin yürütülmesi sorumluluğunu üstlenecek, ticari, teknik ve operasyonel alandaki çalışmalara liderlik edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Murphy, Türkiye'nin BP için her zaman stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bunu ülkedeki varlığımız ve 100 yıldan uzun süredir Türkiye'yi Avrupa enerji piyasalarının merkezine taşıyacak enerji projelerinin içinde olarak ortaya koyuyoruz. BP Türkiye Ülke Başkanı olarak göreve başlamaktan mutluluk duyuyorum ve BP'nin burada inşa ettiği büyük başarıyı devam ettirmek için kamu ve iş ortaklarımızla bir arada çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Petrol-gaz endüstrisinde 25 yıllık deneyime sahip olan Murphy, daha önce Azerbaycan, Mısır, Sharjah, Vietnam, ABD, Katar ve İngiltere'de çalıştı.