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BP üçüncü çeyrekte karını katladı

LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) yılın üçüncü çeyreğindeki net karının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 milyar dolar artarak 3,8 milyar dolara yükseldiği bildirildi. BP'den yapılan açıklamaya...

BP üçüncü çeyrekte karını katladı
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LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) yılın üçüncü çeyreğindeki net karının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 milyar dolar artarak 3,8 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

BP'den yapılan açıklamaya göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki karı, son 5 yılın çeyrek bazdaki en yüksek karı oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,76 milyar dolar kar elde eden BP'nin, yılın ikinci çeyreğindeki karı 2,79 milyar dolar, üçüncü çeyrek karı da 3,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Meksika Körfezi'ndeki sızıntıya ilişkin ödemeler hariç, şirketin faaliyet nakit akışı yılın üçüncü çeyreğinde 6,6 milyar dolara ulaştı. Vergi sonrası Meksika Körfezi sızıntısına ilişkin ödeme ise 500 milyon dolar oldu.

Açıklamada söz konusu dönemde hisse başına kar payının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 arttığı belirtildi.

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