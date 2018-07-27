Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya Eto spor ekonomi
Ekmeğe zam
Ekmeğe zam
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı

BP'den ABD'de kaya gazı varlıklarına 10,5 milyar dolarlık yatırım

- BP, ABD'de, içerisinde kaya gazı varlıklarının bulunduğu bir portföyü 10,5 milyar dolara satın aldı

BP'den ABD'de kaya gazı varlıklarına 10,5 milyar dolarlık yatırım

LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), 10,5 milyar dolar karşılığında ABD’de içerisinde kaya gazı varlıklarının bulunduğu bir portföyü satın aldığını duyurdu.

BP’den yapılan açıklamada, ABD’de birinci sınıf petrol ve kaya gazı varlıklarından oluşan bir portföyün, merkezi Avustralya'da bulunan BHP şirketinden 10,5 milyar dolar karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşmanın BP’nin, ABD’de Teksas’taki Permian-Delaware havzasında yeni bir pozisyon kazanmasına ve yine aynı bölgedeki Eagle Ford, Haynesville havzaları ve Louisiana’da ise en önemli pozisyona yerleşmesine imkan vereceği belirtildi.

Satın alınan sahaların toplam petrol üretiminin halihazırda günlük 190 bin varil seviyesinde olduğu bildirilen açıklamada, Avustralyalı BHP şirketinden alınan yeni varlıklarla birlikte BP’nin, hissedarlarına yaptığı temettü ödemesini 4 yılın ardından ilk kez artırabileceği, ayrıca 6 milyar dolar seviyesinde geri hisse alımı gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Söz konusu yatırım, BP’nin 2010 yılındaki Meksika Körfezi sızıntısından bu yana en büyük yatırımı oldu.

Şirket, sızıntının ardından ortaya çıkan doğa felaketinin etkilerinin ortadan kaldırılabilmesi için temizleme çalışmaları ve tazminatlara yaklaşık 65 milyar dolarlık ödeme yapmayı sürdürüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDBPIngiltereKaya GazıLondraVarlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5