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BP'nin karı azaldı

- BP'nin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 200 milyon dolar azalarak 2,4 milyar dolara geriledi

BP'nin karı azaldı
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LONDRA (AA) - İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 200 milyon dolar azalarak 2,4 milyar dolara düştü.

BP'den yapılan açıklamaya göre, şirket karının azalmasında petrol fiyatları ve kar marjındaki düşüş etkili oldu.

Şirketin doğal gaz ve petrol üretimi ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak günlük toplam 3,8 milyon varil eşdeğerine ulaştı.

Söz konusu dönemde BP'nin Meksika Körfezi sızıntısına ilişkin ödemeleri hariç operasyon giderleri ise 5,9 milyar dolar olarak hesaplandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP Üst Yöneticisi Bob Dudley, "Zayıf piyasa koşullarıyla başlayan bir dönemde dirençli kazanç ve nakit akışı yarattık." ifadesini kullandı.

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