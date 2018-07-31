BP’nin karı ikinci çeyrekte beklentileri aştı

LONDRA (AA) – İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), bu yılın ikinci çeyreğinde karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık dört kat artarak 2,8 milyar ABD dolara ulaştığını açıkladı.

Enerji şirketinden yapılan açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde şirketin karının analistlerin 2,7 milyar dolar olan tahminlerini aşarak 2,8 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Şirketin faaliyet nakit akışının ise bu yılın ikinci yarısında Meksika Körfezi’ndeki sızıntıya ilişkin yapılan ödemeler hariç toplam 7 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.

BP açıklamasında, şirketin bu yılın ikinci yarısında toplam petrol ve doğalgaz üretiminin ise günlük 3,6 milyon varil seviyesine eş değer olduğu bildirildi.

Şirketin mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan BP Grup Üst Yöneticsi Bob Dudley, “Strateji ve planlarımızı uygulamakta istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz. Bir çeyrekte de güçlü operasyonel ve finansal performans sunduk. Finansal çerçevedeki performansın ivmesiyle, son dört yılda ilk kez ödediğimiz kar payını artırdık.” ifadelerini kullandı.

BP'den geçen hafta yapılan açıklamada ABD’de birinci sınıf petrol ve kaya gazı varlıklarından oluşan bir portföyün, merkezi Avustralya'da bulunan BHP şirketinden 10,5 milyar dolar karşılığında satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Anlaşmanın BP’nin, ABD’de Teksas’taki Permian-Delaware havzasında yeni bir pozisyon kazanmasına ve yine aynı bölgedeki Eagle Ford, Haynesville havzaları ve Louisiana’da ise en önemli pozisyona yerleşmesine imkan vereceği belirtilmişti.



