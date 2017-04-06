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BP’nin Üst Yöneticisi Dudley'in maaşı yüzde 40 azaltıldı

LONDRA (AA) - İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP) tarafından, hissedarlardan gelen eleştiriler üzerine, Üst Yönetici Bob Dudley’in yıllık maaşı yüzde 40 düşürüldü. Şirketten yapılan açıklamada, Dudley’in yıllık maaş ödemesinin...

BP’nin Üst Yöneticisi Dudley'in maaşı yüzde 40 azaltıldı

LONDRA (AA) - İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP) tarafından, hissedarlardan gelen eleştiriler üzerine, Üst Yönetici Bob Dudley’in yıllık maaşı yüzde 40 düşürüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, Dudley’in yıllık maaş ödemesinin 2016 sonunda yüzde 40 azaltılarak toplam 11,6 milyon ABD dolarına indirilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Önerilen maaş ödemesi BP’nin stratejisi ve ödemeler arasındaki ilişkiyi net bir şekilde belirlemek üzere tasarlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl nisan ayında yapılan hissedarlar toplantısında, şirketin hisse sahiplerinin yüzde 60’ı, BP’nin Üst Yöneticisi Dudley’in maaşının yüzde 20 artırılmasını reddetmişti.

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Bob DudleyBPIngiltereLondraMaaş
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