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Brent petrol 47 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki stok artışı ve dünya genelindeki arz fazlasının sürmesi nedeniyle 47 dolardan işlem görüyor.Brent petrolün varil fiyatı dün 48,23 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,57...

Brent petrol 47 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki stok artışı ve dünya genelindeki arz fazlasının sürmesi nedeniyle 47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 48,23 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,57 doları görmüştü. Bu sabah güne 47,79 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,12 azalarak 47,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,54 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatları tahminini açıkladı. EIA, bu yıl sonuna kadar Brent petrolün varil fiyatının ortalama 53 dolar, WTI'nın ise 51 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.

Küresel piyasalarda bugün, İngiltere nisan ayı sanayi üretimi ve ABD nisan ayı toptan stoklarına ilişkin veriler takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,88-48,00 dolar aralığının direnç bölgesi, 47,64-47,76 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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ABDABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolKatarOpec
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