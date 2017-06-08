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Brent petrol 48 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan petrol stok verisi sonrası 48 dolara geriledi.ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,3 milyon varil (yüzde...

Brent petrol 48 dolara geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan petrol stok verisi sonrası 48 dolara geriledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıkladığı verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,3 milyon varil (yüzde 0,6) artışla 513,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 3,5 milyon varil azalması yönündeydi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artış göstermesinin ardından, Brent petrolün varil fiyatı, dün 49,95 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 50,12 doları görmüştü. Bu sabah güne 48,23 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.21 itibarıyla yüzde 0,45 artarak 48,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,08 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yemen'in başını çektiği 7 körfez ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi, petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek GSYH rakamları, ABD'deki haftalık işsizlik başvuruları ve Birleşik Krallık'taki erken seçim takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,59-48,67 dolar aralığının direnç bölgesi, 48,31-48,25 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolPetrol Fiyatı
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