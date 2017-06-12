Brent petrol 48 doların üzerinde işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk günü 48 doların üzerinde işlem görüyor.

Brent petrol cuma günü 47,79 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,51 doları görmüştü. Bu sabah güne 48,08 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,64 artarak 48,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,06 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta açıklanan ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD'nin ham petrol üretimi, son 16 haftanın 14'ünde yükselerek, geçen hafta itibarıyla günlük ortalama 9,32 milyon varile ulaştı.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde geçen hafta 8 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınırken, toplam sayı 741'e yükseldi.

Dün, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, 8.Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Enerji Forumu kapsamında düzenlediği basın toplantıda yaptığı konuşmada petrol stoklarının istenilen seviyeye çekilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini, mayısta alınan üretimi kısma anlaşmasının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Geçen hafta alınan karar ile Körfez ülkeleri Katar ile diplomatik ve ticari ilişkilerini dondurma kararı almıştı. Hafta içerisinde bu konuda yaşanan gelişmeler izlenmeye devam edilecek.

Küresel piyasalarda bugün, Fransa Merkez Bankası mayıs ayı verileri iş dünyası güven endeksi ve ABD mayıs ayı bütçe dengesi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,48-48,60 dolar aralığının direnç bölgesi, 48,24-48,36 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.