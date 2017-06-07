Brent petrol 49 doların üzerinde işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, bugün açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) haftalık petrol stok verisi öncesi 49,85 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 49,55 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 50,27 doları görmüştü. Bu sabah güne 49,95 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,20 gibi kısmı bir düşüşle 49,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,93 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Yemen'in başını çektiği 7 körfez ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmasının ardından bu durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştu.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize işaret eden uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri arasındaki üretim kısıtlaması anlaşmasının olumsuz etkilenmesi ihtimali konusunda yatırımcıların endişe duyduğunu ifade etti.

Ayrıca, dünya genelinde petrolde yaşanan arz fazlası nedeniyle fiyatlarda aşağı yönlü baskı devam ediyor.

EIA haftalık petrol stok verisi ve 7 Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkileri kesmesinin petrol piyasasına yansımaları izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,60-49,10 dolar aralığının direnç bölgesi, 48,00-47,30 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.