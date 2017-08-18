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Brent petrol 51 dolar sınırında işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarındaki düşüş ve üretimdeki artışın etkisiyle 50,97 dolardan işlem görmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı dün 50,33 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,09 doları...

Brent petrol 51 dolar sınırında işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarındaki düşüş ve üretimdeki artışın etkisiyle 50,97 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 50,33 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,09 doları görmüştü. Bu sabah 50,83 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 50,97 seviyesinde işlem görmeye devam etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,05 dolardan alıcı buldu.

Piyasada dengenin oturmaya başladığını belirten uzmanlar, petrol talebinin artacağı görüşünü savunuyor.

Alımların 51,30 dolar üzerinde güçlenmesinin, petrolü 52,85 dolar direnç seviyesine taşıyabileceğini vurgulayan uzmanlar, ancak 50 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 48,40 dolar desteğine doğru satış baskısının hız kazanabileceğine işaret ediyor.

Küresel piyasalarda bugün ABD'de Baker Hughes sondaj kule sayısı, Michigan tüketici güven endeksi ile Avro bölgesinde haziran ayı ödemeler dengesi verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,30 ile 53,60 dolar aralığının direnç, 50 ile 46,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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BrentEnerjiFiyatPETROLVarilWTI
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