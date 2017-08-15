Brent petrol 51 doların altına geriledi

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, dün 52 dolar seviyesini geçmesinin ardından haftanın ikinci gününde gerileyerek 50,74 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 51,96 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,36 doları görmüştü. Bu sabah 50,63 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,21 gibi kısmi bir değişimle 50,74 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,61 dolardan alıcı buldu.

Dün 52 dolar seviyesini geçen petrolde bant hareketinin 48 ile 55 dolar arasında devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, teknik olarak 51 ile 51,30 doların üzerinde tepki alımlarının bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda bugün Amerikan Petrol Enstitüsü ABD petrol arzı haftalık raporunun yanısıra, İngiltere temmuz ayı TÜFE ile ABD New York Fed sanayi endeksi, temmuz ayı perakende satışlar, konut fiyat endeksi ve işletme stok verileri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 51,60 ile 52 dolar aralığının direnç, 50,30 ile 49,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.