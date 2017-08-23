Brent petrol 52 doların altında seyrediyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, ABD'deki petrol stok verilerinin etkisiyle 52 doların altındaki yatay seyrini sürdürüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 51,70 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,23 doları görmüştü. Bu sabah 51,59 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,15 artışla 51,67 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,70 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD'de açıklanan petrol stok verilerinde beklenen düşüşün gerçekleşmemesi ve Libya'daki bazı petrol sahalarının yeniden üretime geçmesi beklentisiyle, Brent petrolün varil fiyatı 52 doların altında seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatının yüksek arz ve düşük yatırım endişeleri nedeniyle yatay seyrettiğini belirten uzmanlar, bugün itibariyle dikkatlerin ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıklayacağı stok verilerine çevrildiğine işaret ediyor.

Rusya Federasyonu'nun Enerji Bakanı Alexander Novak, dün yaptığı açıklamada, İran'ın ürün karşılığı petrol programı kapsamında Rusya'ya petrol sevkiyatını başlatabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,77 ile 51,84 dolar aralığının direnç, 51,63 ile 51,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.