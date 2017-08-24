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Brent petrol 52 doların üzerinde seyrediyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan petrol stok verisi sonrası bugün 52 doların üzerine çıktı.Brent petrolün varil fiyatı dün 51,59 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,60 doları görmüştü....

Brent petrol 52 doların üzerinde seyrediyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan petrol stok verisi sonrası bugün 52 doların üzerine çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 51,59 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,60 doları görmüştü. Bu sabah 52,50 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 52,54 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,35 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ülkede ticari ham petrol stoklarının 18 Ağustos ile biten haftada 3,3 milyon varil azalarak 463,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Böylece stoklar üst üste 8 haftadır gerilemiş oldu.

ABD EIA verilerinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yükselişe geçti. ABD petrol stoklarında görülen düşüşün etkisiyle bugün Brent türü petrolün varil fiyatı 52,54 doların üzerini zorluyor.

Küresel piyasalar, bugün ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole'da yapılacak geleneksel yıllık merkez bankaları toplantısına odaklandı. Toplantıda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin vereceği mesajlar piyasaların yönünü belirleyecek. Ayrıca İngiltere'de 2. çeyrek büyüme verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,62 ile 52,64 dolar aralığının direnç, 52,52 ile 52,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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ABD Türü Ham Petrol (WTI)Brent PetrolPetrol Fiyatı
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