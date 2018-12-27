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Brent petrol 54,54 dolardan işlem görüyor

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 54,54 dolardan işlem görüyor.Dün 50,88 dolardan güne başlayan ve gün içinde 55,28 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54,76 dolardan açıldı. Brent petrolün...

Brent petrol 54,54 dolardan işlem görüyor
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 54,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 50,88 dolardan güne başlayan ve gün içinde 55,28 doları bulan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 54,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,40 azalışla 54,54 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,98 dolardan alıcı buldu.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 3 milyon varil ham petrolün Tahran Enerji Borsasında satışı için yasama, yürütme ve yargıdan gerekli izinlerin alındığını duyurdu.

Petrolün borsaya arzının gelecek hafta gerçekleşebileceğini aktaran Zengene, "3 milyon varil petrolün borsada yüzde 100 riyal şeklinde satışına ilişkin gerekli izin alındı." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan İran, gelecek yıl petrol gelirlerinin bütçedeki payını mevcut bütçeye göre yüzde 28 azaltarak 21 milyar dolara düşürdü.

Uzmanlar, dün gün içinde 55 dolar seviyelerine kadar yükselen petrol fiyatlarının önümüzdeki günlerde 50-55 dolar seviyelerinde dalgalanacağını kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 54,86 ila 55,16 dolar aralığının direnç, 54,26 ila 54,56 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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