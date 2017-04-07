Brent petrol 55 doları aştı

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'ye düzenlediği füze saldırısının ardından 55 doları geçerek 55,50 seviyesinde yatay seyre geçti.
Brent petrolün varil fiyatı, dün 54,12 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 54,94 doları görmüştü.
Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssünü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından saat 04:15 itibariyle yükselişe geçti.
Zirve noktasına 05.45'te ulaşan Brent petrolün varil fiyatı 56 doları test ettikten sonra 55,50 dolar seviyesinde yatay seyre geçti. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 54,50 dolardan alıcı buldu.
Önceki gün 55 doları aşan brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen haftaya göre 1,6 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 535,5 milyon varile ulaştığını açıklamasının ardından dün itibariyle 54 dolar seviyesine gerilemişti.
Bugün küresel piyasalarda ABD'deki mart ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verileriyle, İngiltere'deki şubat ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi verileri izlenecek.
Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 54,28-53,66 dolar aralığının destek, 55,26-55,62 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.