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Brent petrol 57 doların üzerinde

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, 57 doların üzerine çıktı.Yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmelerinin etkisiyle düşük işlem hacmi görülen petrol piyasasında arza ilişkin iyimserlik fiyatlara da olumlu...

Brent petrol 57 doların üzerinde

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, 57 doların üzerine çıktı.

Yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmelerinin etkisiyle düşük işlem hacmi görülen petrol piyasasında arza ilişkin iyimserlik fiyatlara da olumlu yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı dün 57,29 dolara kadar yükseldikten sonra günü yüzde 1,16 artışla 56,81 dolardan tamamladı.

Bugüne yatay bir başlangıç yapan Brent petrolün varil fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 11.20 itibarıyla 57,10 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise şu dakikalarda 54,02 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün petrol stoklarının beklenenin aksine artış göstermesine karşın petrol fiyatlarının yükselişine devam ettiğini belirtiyor. Ocak ayında tekrar bir araya gelmesi beklenen petrol üreticisi ülkelerin, üretimin kısılması yönündeki anlaşmaya ne kadar bağlı kalacağının izleneceğini ifade eden analistler, toplantı öncesinde yatırımcıların arz piyasasındaki sorunun çözümleneceğine ilişkin iyimserliğinin arttığını kaydediyor.

Bu durumun ve uluslararası piyasalarda düşüş eğiliminde dolar kurunun petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 57,5 doların direnç, 54,2 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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